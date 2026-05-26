Бъдещето на Ендрик е решено

  • 26 май 2026 | 05:24
След изключително успешния период под наем в Лион, бразилецът Ендрик ще получи нов шанс в Реал Мадрид. Самият играч също се чувства готов да се бори за място в състава, разкрива Фабрицио Романо.

Преди няколко месеца, осъзнавайки, че шансовете му за игрово време с първия отбор ще бъдат доста ограничени, Ендрик реши временно да напусне редиците на Реал. Нападателят, който е едва на 19 години, пое в посока Лион, където френският клуб го прие под наем до края на сезона. След края на този период вече може да се каже, че решението на южноамериканеца се оказа печелившо. По време на престоя си във френския тим, нападателят получи достатъчно минути, за да се развива и да трупа опит, като успя да отбележи общо 8 гола и да направи също толкова асистенции в 21 официални мача.

След завръщането си в испанската столица всичко сочи, че играчът ще получи нова възможност да си проправи път в отбора от „Чамартин“, който освен това ще има и нов треньор. От своя страна, „кариоката“ също вярва, че е дошъл моментът окончателно да се пребори за кариера на „Сантиаго Бернабеу“.

„Доколкото разбирам, настоящата структура на Реал Мадрид, ръководството и дори треньорът, включително Жозе Моуриньо и всички останали, вярват, че Ендрик може да бъде важна част от състава за следващия сезон. Така че Ендрик е повече от развълнуван да остане в Реал и да получи нов шанс в клуба. Ендрик винаги е гледал на Лион като на много добра възможност за наем, хареса му шансът, който получи, но в същото време бъдещето му е Реал Мадрид. Така че мисля, че той определено ще получи нов шанс този сезон на "Бернабеу", а след това ще видим какво ще се случи“, заяви журналистът Фабрицио Романо в своя канал в YouTube.

Снимки: Gettyimages

