Няколко препятствия пред Моуриньо в Реал Мадрид

Потвърждението, че ще има избори за президент на Реал Мадрид, държи Моуриньо в изчаквателна позиция. Треньорът, който е кандидат за скамейката на „белия балет“, е наясно, че изборите усложняват процеса по неговото пристигане начело на тима.

Като начало, според информация на AS, Бенфика ще се опита да се възползва от ситуацията, за да получи по-голяма финансова компенсация от седемте милиона евро, които ѝ се полагаха според освобождаващата клауза на треньора, валидна до 26 май. След този срок, вече без клауза, Мадрид ще бъде принуден да преговаря с лисабонския клуб, който иска да извлече полза.

Всичко случило се през последните месеци — напускането на Карерас и дърпането на въже около трансфера му преди или след Световното клубно първенство, сблъсъците в Шампионската лига и случилото се с Престиани и Винисиус — е влошило отношенията между двата клуба. А случаят с Моуриньо вече е черешката на тортата. Португалският треньор, независимо какво ще стане с бъдещето му в Реал Мадрид, няма да продължи в Бенфика, въпреки че има още една година по договора си.

Напускането на Моуриньо от Бенфика не се е случило по травматичен начин, но не е било и приятелско. В клуба не са приели добре факта, че Моуриньо публично заяви, че е получил предложение за подновяване на договора в четвъртък и че няма да го разглежда до неделя, след изиграването на последния мач. По същия начин и Моуриньо не е приел добре това, че Бенфика се е забавила толкова много с предложението за нов договор, тъй като е счел, че клубът го е направил почти по принуда — след като той вече е получил обаждането от Мадрид.

Затова треньорът е наясно, че ако се случи малко вероятният сценарий Флорентино да не спечели изборите, бъдещето му пак е далеч от Бенфика. Още преди предложението на Мадрид той вече е имал няколко други оферти от отбори от най-високо ниво, за да смени обстановката. Сега треньорът продължава да изчаква и, макар да не е притеснен от това какво може да се случи, следи ежедневно всичко около изборите в клуба. Той е наясно също, че те забавят проекта му в Реал Мадрид с няколко седмици, които могат да се окажат жизненоважни. Въпреки всичко Моуриньо е убеден, че Флорентино ще спечели изборите.

Моуриньо е изгледал внимателно последните шест или седем мача на Мадрид и е направил ясен анализ на линиите, които трябва да бъдат подсилени. Сега обаче знае, че през следващите две седмици Флорентино ще насочи усилията си повече към спечелването на изборите, отколкото към изпълнение на насоките, които Моуриньо поставя. Освен това треньорът също изчаква да види дали Флорентино ще заяви открито, че Моуриньо е неговият треньор, за да се опита да спечели изборите — нещо, което би укрепило много позицията на португалеца за бъдещето.

Залогът на Моуриньо към Мадрид е силен. Той вижда в този период възможността да постави черешката на тортата в кариерата си и най-после да спечели Шампионската лига с Реал Мадрид, след като преди това стигна до три поредни полуфинала. В споразумението му с Мадрид, което все още очаква подпис, е предвидено той да бъде на скамейката две години, плюс още една автоматично, ако спечели Ла Лига.

Снимки: Imago