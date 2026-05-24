Ето речта, с която Карвахал просълзи "Бернабеу"

Даниел Карвахал изигра последния си мач за Реал Мадрид при победата на “кралете” с 4:2 в заключителната среща на тима от сезон 2025/2026 в Ла Лига срещу Атлетик Билбао. След края на двубоя футболистът изнесе реч на препълнения “Сантиаго Бернабеу”, който го аплодира на крака и го изпрати в последния му път от зеления килим към съблекалните на легендарния стадион.

🗣️ Dani Carvajal: "Estoy muy emocionado por esta gran DESPEDIDA.



Con mi salida ponemos FIN a una ÉPOCA MARAVILLOSA.



Quiero que me recordéis como alguien que entregó TODO por esta camiseta.



AYER, HOY Y SIEMPRE, HALA MADRID."



He llorado muchísimo 💔 pic.twitter.com/DLe7xBEdlj — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 23, 2026

“Трудно е да се опише. Разчувствах се, без да знам как, само като видях тренировъчното игрище. Днес излизам и виждам страхотното изпращане, което ми направиха, бурните овации, които ми дадохте... Как бих могъл да не се разчувствам? Затварям една прекрасна глава от живота си и кариера, за която дори не бих могъл да мечтая. Имам само думи на благодарност към този клуб и неговите фенове. Още веднъж благодаря. Наслаждавах се като дете от първия до последния си ден. Надявам се да е взаимно, че всички мадридци са се насладили на моите 451 мача. Надявам се да се върна в това, което е моят дом, в бъдеще. По различен начин, но да продължа да помагам както винаги.

Ако някой ми беше казал като дете, че ще имам тази кариера, дори нямаше да си го представя. Беше прекрасно. Грандиозно от първия до последния ден, с всякакви преживявания, уроци, триумфи, трудни моменти, в които съзряваш и откриваш положителната страна... Споделях съблекалнята с прекрасни хора, играчи, треньори, мениджъри на екипи, пресаташета. Това е най-добрият клуб в света и винаги съм се опитвал да бъда мил с всички, да бъда себе си и прозрачен, дори с разочарованията си, когато губех на тренировка или пропусках подаване. Но такъв съм аз и се надявам всички да имат хубав спомен за Дани Карвахал. Ще се видим в бъдеще, със сигурност.

Реал Мадрид не е просто клубът на живота ми, той е моят живот. На практика съм роден мадридиста, тук съм от 23 години. Преминах през абсолютно всички категории и спечелих всяка възможна титла с този клуб. Станах капитан, не мога да искам нищо повече. Тръгвам си много щастлив и удовлетворен”, каза Карвахал.