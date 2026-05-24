Мбапе отново е на върха в Ла Лига

Килиан Мбапе запуши устите на критиците си поне временно и показа, че неслучайно клубното ръководство на Реал Мадрид взе талантливия французин на "Сантиаго Бернабеу", след като за втора поредна година се првърна в голмайстора на Ла Лига. Световният шампион с Франция от Мондиал 2018 в Руската федерация се разписа в последния мач на Реал от 38-ия кръг на испанския шампионат при победата в домакинството на Атлетик Билбао с 4:2.

2️⃣5️⃣🤍 Kylian Mbappé reaches 25 La Liga goals and shakes hand with Arbeloa. 🫱🏻‍🫲🏼@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/3IasM00Ooo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2026

Това попадение бе под номер 25 през сезона в първенството на Иберийския полуостров, където "кралете" за втори пореден път финишират зад кръвния си враг Барселона.

По този начин Мбапе се превърна в едва вторият футболист в историята на испанския футбол и първи през XXI век, завършил първите си два сезона в Ла Лига като най-резултатен футболист. Преди него това направиха Исидро Лангара преди почти един век с фланелката на Овиедо през кампаниите 1933/1934, 1934/1935 (както и през 1935/1936) и Марио Алберто Кемпес като състезател на Валенсия през 1976/1977 и 1977/1978.

Сега Мбапе ще има шансът да подобри рекорда на Исидро Лангара, ако стане голмайстор на Ла Лига и през идната кампания 2026/2027, като амцията му ще бъде особено голяма, опитвайки се да помогне на Реал Мадрид да спечели първи значим трофей от пристигането си в испанската столица. Откакто акостира на "Сантиаго Бернабеу" Мбапе стигна само до два сребърни медала от Ла Лига, веднъж второ място и един 1/8-финал в Купата на Краля, два загубени финала в Суперкупата на Испания и два 1/4-финала в Шампионската лига. Единствено той успя да спечели Суперкупата на Европа, когато дори се разписа при победата на Реал Мадрид с 2:0 срещу Аталанта и се очакваше, че това ще бъде само началото на серия от титли и дори "Златни обувки" за французина, но към момента Мбапе все още остава в подножието.