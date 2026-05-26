Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

  • 26 май 2026 | 13:57
  • 1752
  • 5
Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и Пари Сен Жермен водят разговори с представителите на Ян Диоманде за евентуалния трансфер на крилото, твърди Фабрицио Романо. Самият играч същевременно е получил предложение от РБ Лайпциг да подпише нов договор с клуба.

“Червените бикове” искат 100 милиона евро за 19-годишния Диоманде, но от Ливърпул се надяват, че тази сума може да бъде намалена в включването на играч на мърсисайдци, който да бъде използван като разменна монета. През миналото лято Лайпциг проявяваше силен интерес към Харви Елиът, който впоследствие се озова в Астън Вила, където нещата не се получиха за него и той ще се завърне на "Анфийлд".

Според “Дейли Телеграф” Диоманде е цел №1 на Ливърпул за заместник на Салах. Резервните варианти са Антъни Гордън (Нюкасъл) и Брадли Баркола (ПСЖ). Двамата бяха свързвани с мърсисайдци още преди година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Всичко е ясно: Манчестър Сити уреди Мареска, италианецът ще е наследникът на Гуардиола

Всичко е ясно: Манчестър Сити уреди Мареска, италианецът ще е наследникът на Гуардиола

  • 26 май 2026 | 11:03
  • 4334
  • 7
Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 11:03
  • 1551
  • 2
Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

  • 26 май 2026 | 10:50
  • 3425
  • 0
Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

  • 26 май 2026 | 10:01
  • 8394
  • 6
ПСЖ чака оферти за Гонсало Рамош

ПСЖ чака оферти за Гонсало Рамош

  • 26 май 2026 | 08:01
  • 2044
  • 2
Манчестър Юнайтед мечтае за Чуамени

Манчестър Юнайтед мечтае за Чуамени

  • 26 май 2026 | 07:46
  • 3444
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 5072
  • 11
Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

  • 26 май 2026 | 14:26
  • 1971
  • 1
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 22074
  • 118
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 8548
  • 21
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 27189
  • 98
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 10986
  • 22