Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и Пари Сен Жермен водят разговори с представителите на Ян Диоманде за евентуалния трансфер на крилото, твърди Фабрицио Романо. Самият играч същевременно е получил предложение от РБ Лайпциг да подпише нов договор с клуба.

“Червените бикове” искат 100 милиона евро за 19-годишния Диоманде, но от Ливърпул се надяват, че тази сума може да бъде намалена в включването на играч на мърсисайдци, който да бъде използван като разменна монета. През миналото лято Лайпциг проявяваше силен интерес към Харви Елиът, който впоследствие се озова в Астън Вила, където нещата не се получиха за него и той ще се завърне на "Анфийлд".

Според “Дейли Телеграф” Диоманде е цел №1 на Ливърпул за заместник на Салах. Резервните варианти са Антъни Гордън (Нюкасъл) и Брадли Баркола (ПСЖ). Двамата бяха свързвани с мърсисайдци още преди година.

🚨 Paris Saint-Germain and Liverpool are both in talks with Yan Diomande’s camp over move this summer.



Decision up to Diomandé but also RB Leizpig after they had offered new deal + release clause.



👀 #LFC also have Bradley Barcola high on shortlist.



