Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

След изиграването на последния плейофен кръг на efbet Лига стана ясно и окончателното класиране за сезон 2025/26 на родния елит. Шампионът Левски финишира с 81 точки, а големият съперник ЦСКА е четвърти с 63 точки. Преднината от 18 точки на “сини” пред “червени” в крайно класиране е изравнен рекорд за новия век в полза на тима от “Герена”.

Същата разлика има и през сезон 2001/02, когато левскарите завършат с 56, а цесекарите с 38. Тогава системата на шампионата е отделяне на първенството на шампионска група след разделяне на две на точките от първата част. За последно по-голяма преднина за Левски пред ЦСКА е имало през сезон 1998/99, когато “сините” завършва втори със 71 точки, докато “червените” са пети с 50 - цели 21 точки разлика. Най-голямата разлика в историята в полза на тима спрямо съперника от Борисовата градина е от сезон 1994/95 - внушителните 33 точки между първото и петото място.

Рекордите в полза на ЦСКА датират от значително по-скоро, като само преди три години “червените” финишираха с 23 точки пред “сините”, което е и най-големият аванс в крайното класиране в полза на тима от “Армията” срещу съгражданите от "Герена". С по 18 точки пък “червените” на два пъти са били пред “сините” - 2021 и 1997 година.

Трябва обаче да се има предвид, че преди сезон 1993/94 г. за всяка победа се начисляваха по две, а не сегашните три точки, и това прави разликите в сезоните преди това доста по-малки.