Това може да са последните избори за президент на Реал Мадрид, опасява се съперникът на Перес

Енрике Рикелме Вивес заяви, че би се радвал да се кандидатира на изборите за президент на Реал Мадрид, чийто срок за подаване на кандидатури е отворен до тази събота. 37-годишният изпълнителен директор на Grupo Cox е спряган за съперник на Флорентино Перес на насрочения вот за нов шеф на “кралете”.

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

„Това може да са последните избори в Реал Мадрид, защото идва приватизация, или поне така се говори. Ние, които не сме съгласни с тази приватизация, имаме етично и морално задължение да се борим Реал Мадрид да остане на своите членове и те да имат по-специално място“, заяви Рикелме пред медиите след участието си в VII Международен форум на икономическото издание Expansión.

„Няма да ви кажа днес дали ще се кандидатирам, защото не знам. Работим, имаме пет дни и до събота ще се трудим, за да подготвим най-добрия проект. Имаше неща, по които вече работехме. Ако се включим, което много бих искал, това ще бъде вълнуващо решение, включително и от спортна гледна точка“, допълни той.

Освен това той говори за „етично и морално задължение“ на членовете на „белия клуб“, които според него имат „късмета да могат да направят крачка напред и да предложат нещо, което може да има смисъл и да бъде вдъхновяващо, или да направят крачка напред в тази демокрация“.

„Знаем, че е сложно, такива са правилата и нямаме право да се оплакваме. Влязохме в дълбоки води заради покана да се включим в нещо, което не беше за нас в онзи момент, но наистина има етично и морално задължение да се направи крачка, ако е възможно“, каза той.

Въпреки това той коментира, че ако се кандидатира и не спечели, се надява „някои от тези идеи да бъдат възприети за подобряване на качеството на Реал Мадрид“. „Това, което няма да направим, е да бъдем част от една демократична структура, която не е в интерес на някои от членовете. Но ако успеем да създадем нещо вълнуващо, а сме близо до това, аз бих се радвал. Тук не говори Енрике от „Cox“, а фенската ми страна и ентусиазмът. Ще видим в следващите дни, продължаваме да работим“, посочи той.

Рикелме призна, че е имал „стратегия за 2028 г.“ и въпреки предсрочните избори, обявени от настоящия президент Флорентино Перес, той работи от „дълго време“.

“Изборите бяха изтеглени с три години, знаем какви са правилата, че се търсят и други мнения и би било добре да се изправим с цялото уважение и да покажем как виждаме Мадрид, за да могат членовете да изкажат мнение. Можем да бъдем рационални в професионалната сфера, но страстта не е рационална. Изпитвам пълно уважение към Реал Мадрид, към институцията, към дон Флорентино Перес като бизнесмен и като президент – всички сме се радвали на титлите. Това, което няма да направим, е да бъдем част от някаква показност“, завърши той.

Миналата седмица настоящият президент на Реал Мадрид Флорентино Перес свика избори за президент на клуба и се обърна индиректно към Рикелме като „онзи господин с мексикански акцент“. Въпросният вот беше официално обявен на 14 май.

След обявяването на изборите и съгласно устава на клуба всеки кандидат разполага с 10 дни, в този случай до 23 май, за да представи своята кандидатура.