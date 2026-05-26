Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

След двудневна почивка играчите на Пари Сен Жермен се завръщат към тренировъчния процес този вторник. В лагера на парижани се очакват две добри новини четири дни преди финала в Шампионската лига срещу Арсенал: участието на Усман Дембеле и Ашраф Хакими в колективната тренировъчна сесия, пише RMC Sport.

Френските шампиони подновяват занимания днес следобед, като те ще се проведат при закрити врата в базата на ПСЖ в Поаси.

🚨 Deux bonnes nouvelles avant PSG-Arsenal !



🔴🔵 Dembélé et Hakimi attendus à l'entraînement collectif ce mardi.https://t.co/fzbh1jjMfU — RMC Sport (@RMCsport) May 26, 2026

Дембеле получи контузия в прасеца в последния мач за сезона и преминава интензивно лечение. В частни разговори той споделя, че се чувства по-добре и се очаква да се включи в днешната обща тренировка. „Всичко е наред. Имах лек проблем срещу ФК Париж, но съм добре и ще бъда готов за финала. Дали ще бъда на 100%? Да, да, мисля, че ще успея. Нямам съмнения в това, надявам се да бъда на терена на 30 май“, довери той миналата седмица пред микрофона на „Rothen s'enflamme“ по RMC.

Същите са очакванията и за Ашраф Хакими, който се възстановява от мускулна травма в бедрото. След контузията, получена в края на първия полуфинален мач от Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен), завършил с драматичното 5:4, мароканският национал тренираше усилено, но индивидуално. Освен ако няма изненада в последния момент, той също би трябвало да тренира със съотборниците си следобеда.

Този вторник бележи и началото на финалната права за парижкия клуб преди големия финал срещу Арсенал. Играчите ще отлетят за Будапеща в петък сутринта. Те ще се завърнат от Унгария в Париж в деня след мача.

Снимки: Imago