Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Жоао Палиня отново изрази желанието си да остане в английския Тотнъм. Той се превърна в герой за лондончани в последния им мач за сезона във Висшата лига срещу Евертън в неделя, осигурявайки победата с 1:0 и оцеляване в елита. Полузащитникът отбеляза и единствения гол при успеха срещу Уулвърхамптън миналия месец.

Палиня призна, че би се радвал Тотнъм да превърне наема му от Байерн (Мюнхен) в постоянен трансфер.

„Наистина важен ден за клуба, за всички нас и за всички фенове. Доволни сме от начина, по който завършихме, защото основната цел беше да задържим Тотнъм във Висшата лига“, заяви 30-годишният португалец. „Винаги съм изразявал мислите си. От първия ден, в който пристигнах, се чувствам като у дома си. Кой не иска да играе за Тотнъм и да остане? Имам всичко тук, това е като брак. Мога да кажа, че наистина бих искал да съм тук. Сезонът много ми хареса, въпреки че беше труден“, добави Жоао Палиня, който приключи кампанията със 7 гола.

В неделя мениджърът Роберто Де Дзерби настоя, че „100%“ би искал да задържи Палиня в клуба, а опцията на Тотнъм да купи 31-годишния полузащитник е 30 милиона евро.

„Мисля, че следващият сезон, да се надяваме, ще бъде наистина различен. Наистина вярвам, че ще бъде. Мисля, че изминалият сезон ще помогне на Тотнъм в бъдеще“, каза още футболистът.

Снимки: Gettyimages