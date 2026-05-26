Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

  • 26 май 2026 | 15:01
  • 436
  • 0
Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Жоао Палиня отново изрази желанието си да остане в английския Тотнъм. Той се превърна в герой за лондончани в последния им мач за сезона във Висшата лига срещу Евертън в неделя, осигурявайки победата с 1:0 и оцеляване в елита. Полузащитникът отбеляза и единствения гол при успеха срещу Уулвърхамптън миналия месец.

Палиня призна, че би се радвал Тотнъм да превърне наема му от Байерн (Мюнхен) в постоянен трансфер.

„Наистина важен ден за клуба, за всички нас и за всички фенове. Доволни сме от начина, по който завършихме, защото основната цел беше да задържим Тотнъм във Висшата лига“, заяви 30-годишният португалец. „Винаги съм изразявал мислите си. От първия ден, в който пристигнах, се чувствам като у дома си. Кой не иска да играе за Тотнъм и да остане? Имам всичко тук, това е като брак. Мога да кажа, че наистина бих искал да съм тук. Сезонът много ми хареса, въпреки че беше труден“, добави Жоао Палиня, който приключи кампанията със 7 гола.

В неделя мениджърът Роберто Де Дзерби настоя, че „100%“ би искал да задържи Палиня в клуба, а опцията на Тотнъм да купи 31-годишния полузащитник е 30 милиона евро.

„Мисля, че следващият сезон, да се надяваме, ще бъде наистина различен. Наистина вярвам, че ще бъде. Мисля, че изминалият сезон ще помогне на Тотнъм в бъдеще“, каза още футболистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

  • 26 май 2026 | 15:15
  • 464
  • 0
Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 14:45
  • 434
  • 0
Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

  • 26 май 2026 | 14:44
  • 775
  • 0
Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 529
  • 0
Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

  • 26 май 2026 | 13:57
  • 4118
  • 12
Двоен удар по национал на Австралия: няма да играе нито в Премиър лийг, нито на Мондиала

Двоен удар по национал на Австралия: няма да играе нито в Премиър лийг, нито на Мондиала

  • 26 май 2026 | 13:33
  • 1136
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 1317
  • 0
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 14297
  • 47
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 28678
  • 152
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 11344
  • 33
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 30093
  • 113
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 13825
  • 39