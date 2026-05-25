Кандидатът за президент на Реал: Нека членовете да не се страхуват

Испанският бизнесмен Енрике Рикелме говори за решението си да се кандидатира за президент на Реал Мадрид. На изборите той ще се изправи срещу Флорентино Перес, който от 20 години насам печели вотовете без конкуренция.

“Тази кандидатура не е срещу никого. Тя е за Мадрид. Имаме вълнуващ проект... Бих помолил членовете на клуба да не се страхуват“, цитира ESPN думите на Рикелме.

Бизнесменът обяви намерението си да се кандидатира на 21 май, а на 23 май подаде заявлението си лично в офиса на Реал Мадрид. Изборите са насрочени за 7 юни.

Настоящият президент на Реал Мадрид Флорентино Перес обяви предсрочни избори на фона на смесените резултати на отбора този сезон, допълва БТА.

