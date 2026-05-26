Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

  • 26 май 2026 | 14:44
  • 185
  • 0
Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм е подновил разговорите за привличането на крилото на Манчестър Сити Савиньо. Лондончани имаха интерес към бразилеца още през миналото лято, но тогава Джосеп Гуардиола реши, че ще задържи Савиньо. Нещо повече - той подписа нов договор до 2031 година.

Интерес към него проявява и Нюкасъл.

Самият Савиньо е склонен да напусне, за да играе по-редовно, защото през изминалия сезон той изигра само 14 мача като титуляр, като едва седем от тях бяха в Премиър лийг.

Според “Дейли Мейл” Манчестър Сити оценява Савиньо на около 60 милиона паунда, но Тотнъм са готови да предложат с около 10 милиона по-ниско, смятайки че тази сума ще бъде достатъчна, имайки предвид малкото игрово време на Савиньо. Разбира се, за неговото бъдеще ще бъде важно и мнението на бъдещия мениджър на "гражданите" Енцо Мареска.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Всичко е ясно: Манчестър Сити уреди Мареска, италианецът ще е наследникът на Гуардиола

Всичко е ясно: Манчестър Сити уреди Мареска, италианецът ще е наследникът на Гуардиола

  • 26 май 2026 | 11:03
  • 4365
  • 7
Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 11:03
  • 1557
  • 2
Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

  • 26 май 2026 | 10:50
  • 3432
  • 0
Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

  • 26 май 2026 | 10:01
  • 8424
  • 6
ПСЖ чака оферти за Гонсало Рамош

ПСЖ чака оферти за Гонсало Рамош

  • 26 май 2026 | 08:01
  • 2047
  • 2
Манчестър Юнайтед мечтае за Чуамени

Манчестър Юнайтед мечтае за Чуамени

  • 26 май 2026 | 07:46
  • 3448
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 5237
  • 11
Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

  • 26 май 2026 | 14:26
  • 2059
  • 1
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 22199
  • 118
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 8598
  • 21
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 27238
  • 98
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 11033
  • 22