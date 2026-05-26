Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм е подновил разговорите за привличането на крилото на Манчестър Сити Савиньо. Лондончани имаха интерес към бразилеца още през миналото лято, но тогава Джосеп Гуардиола реши, че ще задържи Савиньо. Нещо повече - той подписа нов договор до 2031 година.
Интерес към него проявява и Нюкасъл.
Самият Савиньо е склонен да напусне, за да играе по-редовно, защото през изминалия сезон той изигра само 14 мача като титуляр, като едва седем от тях бяха в Премиър лийг.
Според “Дейли Мейл” Манчестър Сити оценява Савиньо на около 60 милиона паунда, но Тотнъм са готови да предложат с около 10 милиона по-ниско, смятайки че тази сума ще бъде достатъчна, имайки предвид малкото игрово време на Савиньо. Разбира се, за неговото бъдеще ще бъде важно и мнението на бъдещия мениджър на "гражданите" Енцо Мареска.