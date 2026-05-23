Флорентино Перес с намек към Лапорта на старта на кампанията

Флорентино Перес официално даде начало на кампанията си за президентските избори в Реал Мадрид. След като Избирателната комисия единодушно одобри кандидатурата му, тази събота Мадрид осъмна с огромен банер, разположен на сграда срещу стадион „Бернабеу“, в сърцето на булевард „Пасео де ла Кастеяна“.

На него е изобразен ликът на президента на мадридския гранд, придружен от мотото „Предстои да се напише още много история“ и имената на седемте града, в които клубът е печелил Шампионската лига под негово ръководство: Глазгоу, Лисабон, Милано, Кардиф, Киев, Париж и Лондон.

Интересен факт е, че банерът е поставен на същата сграда, която Жоан Лапорта използва през 2020 г., за да обяви кандидатурата си за президент на Барселона с незабравимата фраза „Нямам търпение да ви видя отново“. Това е изключително символичен ход от страна на Флорентино, който отново изтъква европейското си наследство в разгара на предизборната надпревара, след като беше официално обявен за кандидат от Избирателната комисия на клуба.

