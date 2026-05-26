Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Вече са ясни всички потенциални противници на Левски за първите два предварителни кръга в ШЛ. "Сините" ще научат противниците си по време на жребий, който ще се тегли на 16-и и 17 юни. Родният шампион стартира от първи квалификационен кръг и ще е в урната на непоставените.

Ето всички противници:



За първи предварителен кръг:

Отборите се разделят на регионален принцип:

Много по-вероятни съперници: Дрита (Косово), Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина), Кайрат (Казахстан), Университатя Крайова (Румъния), Петрокуб (Молдова), Рига ФК (Латвия);

Съществува малка вероятност Левски да се изправи срещу някой от тях на старта: Шамрок Роувърс (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Линкълн (Гибралтар), Викингур (Исландия), Клаксвик (Фар. о-ви), Флора Талин (Естония), Ларн (Северна Ирландия), ТНС (Уелс).

Съперниците на Левски за втори предварителен кръг:

Сигурни: Цървена звезда (Сърбия), Динамо Загреб (Хърватия), Слован Братислава (Словакия), Лех (Полша), Целие (Словения), Омония Никозия (Кипър), Апоел Беер-Шева (Израел).

Ако отстранят непоставен съперник в първия предварителен кръг: Шамрок Роувърс (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Дрига (Косово), Линкълн (Гибралтар), Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

или от следните непоставени, ако отстрани в първи предварителен кръг някой от споменатите по-горе пет отбора:

Интер (Андора), Арарат-Армения, Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Сутиеска (Черна гора), ЕТО Гьор (Унгария), Иберия 1999 (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Варда (Северна Македония), Витебск (Беларус), Атерт (Люксембург), шампионът на Албания.

Ако Левски се падне в първия предварителен кръг с някой от Шамрок Роувърс (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Дрига (Косово), Линкълн (Гибралтар) и Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина) и го отстрани, ще вземе неговия коефициент. Поради това ще е в урната на поставените за втория предварителен кръг и ще играе с някой от:

Сигурни непоставени: Аархус (Дания), Тюн (Швейцария), Мялби (Швеция)

или с някой от следните отбори, ако преодолеят първия предварителен кръг:

Викингур, Кайрат, Университатея, Рига, Клаксвик, Флора, Ларн, Петрокуб, ТНС, Интер (Андора), Арарат-Армения, Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Сутиеска (Черна гора), ЕТО Гьор (Унгария), Иберия 1999 (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Варда (Северна Македония), Витебск (Беларус), Атерт (Люксембург), шампионът на Албания.