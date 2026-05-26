Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Оцелелият на косъм в Ла Лига тим на Осасуна обяви, че се разделя с треньора си Алесио Лиски.

Отборът завърши на 17-о място в първенството - точно над опасната зона, като имаше равни 42 точки с 18-ия и съответно изпаднал Майорка. Осасуна натрупа много лоша серия и инкасира цели 6 поражения (включително 5 поредни) в последните си седем двубоя, като едва се спаси. Именно и това е натежало за раздялата с младия 40-годишен специалист.

COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna y Alessio Lisci separan sus caminos.https://t.co/yXnwD6gyPN pic.twitter.com/O8IfvJXMbO — C. A. OSASUNA (@Osasuna) May 25, 2026

Лиски бе начело на памплонци от юни 2025 г. Прекратени са и взаимоотношенията с неговия щаб.

Осасуна вече разполага с възможни кандидати за поста. Имената, които се обсъждат, са на доскорошния наставник на Реал Сосиедад Иманол Алгуасил, който в момента е начело на саудитския Ал-Шабаб, както и на бившия наставник на памплонци Ягоба Арасате, който до края на февруари водеше Майорка.

Следвай ни:

Снимки: Imago