Къде е Винисиус, когато Реал Мадрид плаче

Отсъствието на Винисиус Жуниор на прощалния за няколко емблематични фигури за Реал Мадрид мач срещу Атлетик (Билбао) не направи добро впечатление на мадридския "Марка".

Другият водещ всекидневник в испанската столица "Ас" пък прави паралел как Федерико Валверде, Джуд Белингам и Браим Диас са разчувствани от речта на Даниел Карвахал, която остави "Бернабеу" в сълзи.

Дейвид Алаба също бе изпратен емоционално, като за последен път вдигна знаменития стол на главата си.

И на фона на тези легендарни сцени за всеки фен на Реал Мадрид по света Винисиус Жуниор отново изглежда заинтересован единствено от себе си. "За трусовете в съблекалнята този сезон отново говори фактът, че Винисиус не беше на стадиона. Той е на почивка, както винаги, твърде заинтересован само от собствените си дела", написаха от "Марка".

Бразилецът е получил персонална почивка по-рано, за да се подготви за Мондиал 2026.

