Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 5633
  • 18

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков бе изключително разочарован от съдийството в Разград. "Червените" допуснаха поражение с 0:1 от Лудогорец в сблъсък от последния кръг на шампионата.

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски
Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

"Доволни сме от играта, защото надиграхме противника. Доминирахме изцяло. Не успяхме да вкараме гол, но бяхме надиграни от съдиите и хората, които отговаряха за VAR. Предлагам на хората във VAR, като се приберат вкъщи да си ударят два шамара пред огледалото, защото това беше безобразие. Това е дузпа с червен картон. Трябва да знаят всички хора, че няма да мълчим вече.

Мога да ви дам пример с една грешка, която беше в наш плюс в двубоя срещу Берое. Президентът на БФС взе отношение. В същото време в двубоя от дербито през есента, а и в двубоя срещу Септември. Ситуация, в която се отсъжда дузпа за нас, след което се вика главният съдия и се прави стоп кадър на вече стъпил крак. Нарушението е много преди да стъпи. Днес беше върхът на всичко. Явно някой се страхува от ЦСКА и процесите, които се случват.

Планът е готов. Готвим се за мачовете в Европа и България. Нека си починат футболистите, а нас в клуба ни чака много работа. Христо Янев продължава да е треньор на ЦСКА. Тепърва ще се уточняват много неща", заяви Величков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Чочев: Много хубав гол, но недостатъчен

Чочев: Много хубав гол, но недостатъчен

  • 25 май 2026 | 23:14
  • 1128
  • 0
Трима разделиха голмайсторския приз в efbet Лига

Трима разделиха голмайсторския приз в efbet Лига

  • 25 май 2026 | 23:08
  • 4003
  • 6
Русев: След Левски бяхме най-постоянния отбор

Русев: След Левски бяхме най-постоянния отбор

  • 25 май 2026 | 23:07
  • 697
  • 1
Цонев: Заслужавахме тази година да играем в Европа

Цонев: Заслужавахме тази година да играем в Европа

  • 25 май 2026 | 23:12
  • 512
  • 0
Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

  • 25 май 2026 | 22:53
  • 4287
  • 5
Найденов: Нули - любимото ми! Това разградският Жан-Клод Ван Дам ли е?

Найденов: Нули - любимото ми! Това разградският Жан-Клод Ван Дам ли е?

  • 25 май 2026 | 22:52
  • 6185
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

  • 25 май 2026 | 22:28
  • 71344
  • 456
ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали

ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали

  • 25 май 2026 | 22:28
  • 67327
  • 88
Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 5017
  • 30
Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

  • 25 май 2026 | 22:53
  • 4287
  • 5
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

  • 25 май 2026 | 19:43
  • 46357
  • 63