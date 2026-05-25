Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков бе изключително разочарован от съдийството в Разград. "Червените" допуснаха поражение с 0:1 от Лудогорец в сблъсък от последния кръг на шампионата.

"Доволни сме от играта, защото надиграхме противника. Доминирахме изцяло. Не успяхме да вкараме гол, но бяхме надиграни от съдиите и хората, които отговаряха за VAR. Предлагам на хората във VAR, като се приберат вкъщи да си ударят два шамара пред огледалото, защото това беше безобразие. Това е дузпа с червен картон. Трябва да знаят всички хора, че няма да мълчим вече.

Мога да ви дам пример с една грешка, която беше в наш плюс в двубоя срещу Берое. Президентът на БФС взе отношение. В същото време в двубоя от дербито през есента, а и в двубоя срещу Септември. Ситуация, в която се отсъжда дузпа за нас, след което се вика главният съдия и се прави стоп кадър на вече стъпил крак. Нарушението е много преди да стъпи. Днес беше върхът на всичко. Явно някой се страхува от ЦСКА и процесите, които се случват.



Планът е готов. Готвим се за мачовете в Европа и България. Нека си починат футболистите, а нас в клуба ни чака много работа. Христо Янев продължава да е треньор на ЦСКА. Тепърва ще се уточняват много неща", заяви Величков.