Недоволен от Арбелоа в Реал Мадрид е поискал да не си говорят повече

  • 1 май 2026 | 11:16
"Помолих треньора да не поддържаме никакви отношения”. С тези думи Дани Себайос на практика се e сбогувал с Реал Мадрид преди седмица, твърди “Марка”. Той е недоволен, че на него не се разчита, заради което от лятото ще има нов клуб.

Футболистът, който през юли ще навърши 30 години, има контракт с “кралете” за още един сезон, но изглежда сигурен за трансфер в Аякс. Досега през сезона той има 810 минути игра за Реал.

Халфът продължава да тренира, но вече не е част от отбора на Реал. Така ще бъде до края на сезона, освен ако клубът не реши да промени взетото решение, което предвид обстоятелствата е повече от малко вероятно.

„Случаят Себайос“ стана актуален миналия петък, след като той остана извън групата за мача с Бетис. И изглежда, че няма връщане назад. Следващата стъпка ще бъде напускането му на Реал Мадрид.

Всичко е започнало след разговор с треньора Алваро Арбелоа. Миналия четвъртък Себайос пристига във Валдебебас, влиза в кабинета на наставника, излиза и вече в съблекалнята пред съотборниците си признава, че е поискал от треньора да не поддържат никакви отношения. Играчът намеква, че има някакъв личен проблем между двамата и смята, че повече няма да бъде викан за мачове.

Арбелоа и Себайос са провели разговор в кабинета на треньора по инициатива на играча. За неприятната среща лице в лице е информиран и клубът.

Аякс е най-близо до Дани Себайос
