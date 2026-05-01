Специфична клауза може да улесни Моуриньо, ако той каже "да" на Реал Мадрид

Ръководството на Бенфика е твърдо решено да задържи старши треньора Жозе Моуриньо в отбора на фона на засилващия се интерес към него от страна на Реал Мадрид.

Според португалското издание "О Жого", президентът на лисабонския клуб Руи Коща е провел среща със специалиста тази седмица, за да обсъдят плановете за предстоящия сезон.

Моуриньо за Реал Мадрид: Няма нищо

Източникът съобщава, че управата на Бенфика има намерение да предложи на Моуриньо удължаване на договора му до 2028 или 2029 година. Настоящият контракт на треньора е до лятото на 2027 година, но съдържа специфична клауза. Според нея, той може да напусне клуба срещу компенсация от 3 милиона евро в рамките на 10 дни след края на сезона.

Подчертава се, че при тези обстоятелства Реал Мадрид ще трябва да действа бързо, ако иска да си осигури услугите на Моуриньо.

Снимки: Imago