Нотс Каунти разочарова легенди на Ман Юнайтед

  • 25 май 2026 | 20:40
Нотс Каунти си осигури промоция в Лига Едно за първи път от 11 години, след като победи Салфорд, който е притежават от легендите на Премиър лийг и Манчестър Юнайтед Гари Невил и Дейвид Бекъм, с 3:0 на „Уембли“ във финалния плейоф на Лига Две. Голове на Аласана Джата и Лукас Нес през първото полувреме дадоха комфортен аванс на „свраките“. Джоди Джоунс оформи крайния резултат след почивката, за да подпечата успеха. Само три години след промоцията си от Националната лига, най-старият професионален футболен клуб в света отново е в третото ниво на английския футбол.

Легендите Бекъм и Невил бяха на трибуните да подкрепят своя тим, на който сега предстои осми пореден сезон в опит да се измъкне от Лига Две. Те преодоляха полуфиналите по коренно различни начини – Нотс Каунти елиминира Честърфийлд с общ резултат 1:0, докато Салфорд Сити надделя над Гримсби с 4:3 след продължения.

Във финала обаче Нотс Каунти намери пролука в защитата на съперника в 32-ата минута. Дълъг, прецизен пас на Джоунс прехвърли отбраната на Салфор намери Джата, който хладнокръвно навлезе в наказателното поле и с нисък удар преодоля Матю Йънг. И в началото на втората част резултатът бе покачен на 2:0 след хитро изпълнение от пряк свободен удар, който насочи топката към наказателното поле, където Нес се издигна най-високо и вкара с глава. Мачът беше решен 20 минути преди края. Конор Грант се втурна по дясното крило и издърпа топката обратно в наказателното поле. Топката не уцели Джата, но намери Джоунс, който имаше десетки хиляди пространство, за да я вкара в долния ъгъл, което сложи точка на спора.

Снимки: Gettyimages

