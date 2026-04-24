Реал Мадрид предлага заплата от 20 милиона на Винисиус, той обаче иска още повече

Преговорите между Реал Мадрид и звездата на тима Винисиус Жуниор продължават вече около година, но все още няма споразумение между двете страни за подновяване на контракта на играча, който ще изтече в края на следващия сезон. Ето защо специализираният върху клуба журналист на The Athletic Марио Кортегана предлага обобщение на ситуацията с бразилеца към този момент.

Според него клубът предлага на 25-годишния играч заплата от около 20 млн. евро на сезон или с 3 млн. повече от настоящата му такава, която е сходна с тази на най-скъпоплатения футболист на мадридчани Килиан Мбапе. Представителите на Винисиус обаче претендират за още по-голямо годишно възнаграждение от близо 30 млн. евро, включващо не само основната заплата и бонусите за представянето му, но и допълнителна сума за преподписването на договора - практика, която клубът досега не е прилагал с нито един играч. Агентите държат на този бонус, тъй като по този начин ще се гарантира по-високо възнаграждение в клуб, който има много строга структура в това отношение. Ако все пак се постигне договорка за такава сума, тя ще е от порядъка на парите, които “лос бланкос” са дали на Мбапе и Дейвид Алаба при тяхното пристигане като свободни агенти.

Засега обаче в Реал Мадрид отказват да се съгласи с поисканите условия, заради което липсва споразумение. Въпреки това ръководството е убедено, че ще успее да преподпише с крилото, тъй като желанието за нов контракт е взаимно. Ето защо негова продажба през лятото се изключва като вариант, макар и да остават само още 14 месеца от настоящия договор на Винисиус.

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

