11-те на Локомотив и Ботев

Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 36-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Лаута” стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров.

Тази среща ще влезе в историята като рекордното пето пловдивско дерби през настоящия сезон, което включва четири мача за първенство и един за Sesame Купата на България, подчертавайки изключителната интензивност на съперничеството през тази кампания.

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 44. Калоян Костов, 13. Лукас Риан, 5. Тодор Павлов, 4. Андрей Киндриш, 3. Миха Търдан, 12. Ефе Али, 39. Парвиз Умарбаев, 7. Севид Идриз, 94. Каталин Иту, 77. Жоел Цварц;

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 7. Никола Илиев, 14. Карлос Алгара, 19. Антоан Конте, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 44. Карлос Меоти, 77. Лукас Араухо, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу;