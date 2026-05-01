Моуриньо за Реал Мадрид: Няма нищо

Името на Жозе Моуриньо продължава да доминира новинарските заглавия в Испания, тъй като треньорът на Бенфика е сочен за фаворит на Флорентино Перес за наставник на Реал Мадрид от лятото. Темата бе повдигната и по време на пресконференцията на наставника преди мача на „орлите“ срещу Фамиликао, като специалистът беше директно попитан дали има нещо по темата.
“Никой от Реал не е говорил с мен. Мога да го гарантирам. Толкова години съм във футбола, свикнал съм с това, но няма нищо от Мадрид“, заяви той.
Относно предполагаема бъдеща среща с ръководството на Бенфика за обсъждане на подновяването на договора му, за каквато се съобщи в Испания, треньорът заяви, че „не може да каже нищо повече“.
„Вече казах, че по отношение на Реал Мадрид няма нищо. А що се отнася до Бенфика, вие сте наясно със ситуацията: имам още една година от договора си тук. И това е всичко”, лаконичен беше Моуриньо.