Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
Моуриньо за Реал Мадрид: Няма нищо

  • 1 май 2026 | 16:32
  • 1428
  • 0

Името на Жозе Моуриньо продължава да доминира новинарските заглавия в Испания, тъй като треньорът на Бенфика е сочен за фаворит на Флорентино Перес за наставник на Реал Мадрид от лятото. Темата бе повдигната и по време на пресконференцията на наставника преди мача на „орлите“ срещу Фамиликао, като специалистът беше директно попитан дали има нещо по темата.

“Никой от Реал не е говорил с мен. Мога да го гарантирам. Толкова години съм във футбола, свикнал съм с това, но няма нищо от Мадрид“, заяви той.

Относно предполагаема бъдеща среща с ръководството на Бенфика за обсъждане на подновяването на договора му, за каквато се съобщи в Испания, треньорът заяви, че „не може да каже нищо повече“.

„Вече казах, че по отношение на Реал Мадрид няма нищо. А що се отнася до Бенфика, вие сте наясно със ситуацията: имам още една година от договора си тук. И това е всичко”, лаконичен беше Моуриньо.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

