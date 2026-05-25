  Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

  • 25 май 2026 | 23:25
Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви, че "червените" не спечелиха победа срещу Лудогорец в Разград заради нереализираните ситуации и недадена "брутална дузпа". Също така специалистът призова феновете да се загърби всяко едно его и различия, за да може клубът да върви напред.

“Разочароващо е, защото играхме много добър футбол. Изиграхме много добър мач. През по-голямата част доминирахме, създадохме не малък брой ситуации. Това, че не успяхме да реализираме, не ни позволи да се поздравим с победа. В крайна сметка във футбола сме виждали и по-нелогични неща, не е нещо, което се случва за първи път.

Вътре в отбора трябва да си направим необходимите изводи за това как трябва да преодоляваме тези мачове.

Днес играхме освободено, наслаждавахме се на този двубой. Момчетата показаха много добри неща, но тънки моменти в мача. Някои много спорни решения също помогнаха на домакините и ни попречиха да победим в този двубой.

Гледах ситуацията за дузпата. С цялото ми уважение и респект към всички, които се занимават с футбола в България, към хората, които контролират тези събития на терена - за мен това е брутална дузпа.

Това са решения, които влияят на играта. За мен това са решения, които са взети не на база на това, което се случва на терена, а по някакъв различен начин, в който не искам да вниквам. Жалкото е, че се спираме на тези ситуации и ги коментираме, защото днес показахме много добър футбол. Два силни отбора се надиграваха и една такава ситуация решава крайния изход на мача.

Показахме много добър потенциал и игра. За съжаление не се поздравихме с победа.

Искам да се прибера и да си почина. Когато дойде време, да поговоря с хората, с които говорих досега. Искам да благодаря на собственика на клуба за доверието, търпението и вярата в мен. Искам да благодаря на изпълнителния директор за организацията, за това, че в нито един момент не ме оставиха самичък. На хората в клуба, които ежедневно са с мен. На всички мои директори, администрация, на хората, които се грижат за нас, на момчетата да благодаря за това, че не наведоха глави. Напротив. Преглъщаха всеки един удар и въряха напред.

Винаги съм уважавал мнението на феновете, а те трябва да разберат, че съм човек и в даден момент мога да допусна грешка. Извинявам се, ако има момент, в който да съм направил нещо и те са останали недоволни. Те са основна част в онова, което имаме като процес. Заедно трябва да въривим напред. Да загърбим всяко едно его и различия, защото искаме ЦСКА да е отбор, който побеждава и върви напред", каза Янев след поражението с 0:1 от Лудогорец.

Снимки: Борислав Цветанов

