Бернардо Силва е бил предложен на Реал Мадрид

Агентът Жорже Мендеш е предложил услугите на своя клиент Бернардо Силва на испанския гранд Реал Мадрид. Португалският халф на Манчестър Сити вече обяви намерението си да напусне английския клуб след края на сезона.

Според информация на "АС", към настоящия момент ръководството на кралския клуб не проявява интерес към привличането на шесткратния шампион на Англия. Подчертава се обаче, че самият Бернардо има желание да продължи кариерата си в клуб от най-високо ниво.

🚨 BREAKING: Bernardo Silva has been offered to Real Madrid.



For now, he's NOT in Real Madrid's plans. @jfelixdiaz pic.twitter.com/cKQ2aMJAVp — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 24, 2026

През настоящия сезон 31-годишният полузащитник е взел участие в 46 мача във всички турнири. В тях той е отбелязал три гола и е направил 5 асистенции.

Сериозен интерес към Бернардо Силва има и от Ювентус и Бенфика, но той е на мнение, че още му е рано да се завръща в Португалия.

Следвай ни:

Снимки: Imago