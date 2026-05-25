Щутгарт се подсили с полузащитник

  • 25 май 2026 | 20:54
Германският футболен клуб Щутгарт привлече халфа Гриша Промел от съперника в Бундеслигата Хофенхайм, съобщава ДПА. 31-годишният играч ще подпише договор до лятото на 2029 и пристига в новия си клуб на 1 юли като свободен агент.  Промел е роден в Щутгарт, но започва кариерата си в Унион Берлин и играе за столичани между 2017 и 2022. След това той премина в Хофенхайм. Промел обаче пропусна голям част от миналия сезон заради травма в коляното.  

Щутгарт завърши на четвърто място в Бундеслигата и ще играе в Шампионската лига.   "Гриша е страхотен футболист, много е амбициозен и в последните години неговата стойност бележи само ръст. Комбинацията от тези неща го прави безценно попълнение. Особено защото той е от нашия регион и е свързан силно с футболен клуб Щутгарт", казва директорът Фабиан Волгемут.  Промел добавя: "От доста време мечтая за този трансфер. Щутгарт става все по-добър отбор и има атрактивен, впечатляващ стил на игра. Хубаво е, че отново съм си у дома".  

