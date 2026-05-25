  11-те на ЦСКА 1948 и Левски, 18-годишен талант ще пази за "сините"

11-те на ЦСКА 1948 и Левски, 18-годишен талант ще пази за "сините"

  • 25 май 2026 | 19:18
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от последния кръг на efbet Лига. Главен съдия на мача е Геро Писков.

Двубоят е от изключителна важност за домакините, които ще се нуждаят от положителен резултат, за да запазят второто място и сребърните медали в шампионата. "Червените" се намират именно на тази позиция с актив от 66 точки. Футболистите на Александър Александров имат с две повече от Лудогорец и три повече от ЦСКА.

Старши треньорът на "червените" залага на всичко най-добро, като атаката ще се води от звездата на тима Мамаду Диало, който ще се бори за голмайсторския приз в шампионата с Евертон Бала, който също е сред титулярите.

Наставникът на гостите Хулио Веласкес пък прави една голяма изненада в своя стартов състав, като под рамката на вратата започва 18-годишният талант Огнян Владимиров. Той ще запише своя дебютен мач за първия отбор на "сините".

ЦСКА 1948 - ЛЕВСКИ

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 96. Драган Гривич, 21. Лаша Двали, 5. Егор Пархоменко, 22. Огнен Гашевич, 34. Петър Витанов, 23. Флоран Кребс, 10. Борислав Цонев, 20. Браян Собреро, 67. Фредерик Масиел, 93. Мамаду Диало

ЛЕВСКИ: 1. Огнян Владимиров, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 70. Георги Костадинов, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 9. Хуан Переа

Стадион: "Витоша", Бистрица
Главен съдия: Геро Писков

Снимки: Борислав Трошев

