  3. Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

  • 25 май 2026 | 22:53
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе изключително доволен от представянето на отбора в последния кръг от efbet Лига. "Сините" завършиха 0:0 с ЦСКА 1948 в "Бистрица".

ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали
"Свалям шапка пред моите футболисти. Изключително себераздаване. Това са невероятни момчета. Оставиха си душата на терена. Считам, че заслужавахме победата в тази среща и направихме добър мач. Мога да съм горд с моите футболисти и с нашите привърженици.

Много съм доволен за Оги, защото това са добри неща и за българския футбол. Той направи добър мач. Много съм щастлив за него.

Костадинов е невероятен човек. Невероятна личност и огромен професионалист. Невероятен колега и съотборник. За мен е удоволствие да съм бил треньор в неговата кариера. Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор. Пожелавам му всичко най-хубаво.

Жоро Костадинов: Успехите на Левски ще продължат
Сега е много важно да се изключат играчите и да си починат. Да използват времето за почивка, а ние трябва да работим, за да подготвим плана за подготовката. Щастлив съм в клуба, в който работя и в града, в който живея. Благодарен съм на всички в клуба. Изпращаме невероятен сезон. Идват много турнири, които ще изискват доста от нас. Нужно е да имаме подходящи инструменти", заяви треньорът на "сините".

Чочев: Много хубав гол, но недостатъчен

Трима разделиха голмайсторския приз в efbet Лига

Русев: След Левски бяхме най-постоянния отбор

Цонев: Заслужавахме тази година да играем в Европа

Найденов: Нули - любимото ми! Това разградският Жан-Клод Ван Дам ли е?

Алвеша: Селекцията няма да е мащабна

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Все още няма официална информация от Лудогорец за Хьогмо - бил в отпуск и извън България

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

