Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе изключително доволен от представянето на отбора в последния кръг от efbet Лига. "Сините" завършиха 0:0 с ЦСКА 1948 в "Бистрица".

"Свалям шапка пред моите футболисти. Изключително себераздаване. Това са невероятни момчета. Оставиха си душата на терена. Считам, че заслужавахме победата в тази среща и направихме добър мач. Мога да съм горд с моите футболисти и с нашите привърженици.

Много съм доволен за Оги, защото това са добри неща и за българския футбол. Той направи добър мач. Много съм щастлив за него.

Костадинов е невероятен човек. Невероятна личност и огромен професионалист. Невероятен колега и съотборник. За мен е удоволствие да съм бил треньор в неговата кариера. Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор. Пожелавам му всичко най-хубаво.

Сега е много важно да се изключат играчите и да си починат. Да използват времето за почивка, а ние трябва да работим, за да подготвим плана за подготовката. Щастлив съм в клуба, в който работя и в града, в който живея. Благодарен съм на всички в клуба. Изпращаме невероятен сезон. Идват много турнири, които ще изискват доста от нас. Нужно е да имаме подходящи инструменти", заяви треньорът на "сините".