Конте и Де Лаурентис влязоха в спор на раздяла

  • 25 май 2026 | 22:39
Треньорът Антонио Конте влезе в пряк спор със собственика на Наполи Аурелио Де Лаурентис веднага след края на мача с Удинезе (1:0), който отбеляза края на сезона. На следващия ден (25 май) наставникът официално се раздели с клуба.

Наполи завърши един скромен сезон, както в Италия, така и в Европа. Ръководството целеше спечелването на титлата и през тази кампания, но отборът завърши на второ място в Серия А, на 11 точки зад шампиона Интер.

Напрежението излезе наяве по време на пресконференцията след мача, където двамата се появиха заедно. Предмет на спора беше оценката на представянето на отбора през сезона. Собственикът Де Лаурентис твърдеше, че контузиите и други непредвидени събития са лишили отбора от шанса да се бори отново за титлата. В отговор Конте изрази пълното си несъгласие, подчертавайки, че Интер е бил по-добрият отбор и напълно е заслужил шампионата. Треньорът изтъкна силата на съперниците и факта, че те са достигнали до финала на Шампионската лига през предходния сезон.

Конте обяви раздялата с Наполи

„Ако не бяхме изправени пред тези инциденти и контузии, щяхме да спечелим отново шампионата“, заяви президентът на Наполи.

Но Конте веднага се намеси, за да му противоречи: „Не съм съгласен с Вас. Интер е страхотен отбор и достигна до финала на Шампионската лига миналата година. Трябва да признаваме победите на другите и да им показваме уважение. Интер заслужи титлата тази година.”

Снимки: Gettyimages

