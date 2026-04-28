Моуриньо е фаворитът на Флорентино Перес за нов треньор на Реал Мадрид

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е определил Жозе Моуриньо като своя предпочитан кандидат за заместник на настоящия наставник Алваро Арбелоа, съобщават авторитетните журналисти Дейвид Орнстийн и Марио Кортегана от "The Athletic". Сегашният млад наставник на клуба беше назначен през януари на мястото на уволнения Чаби Алонсо, но се очаква да бъде освободен след края на сезона, който почти сигурно отново ще е нулев за "лос бланкос".

Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

Множество източници, пожелали анонимност, са потвърдили пред "The Athletic", че решението за следващия треньор на „кралския клуб“ се взима лично от Перес. Това е в контраст с назначаването на Алонсо в края на миналия сезон, процес, който беше ръководен от генералния мениджър на клуба Хосе Анхел Санчес, макар и с одобрението на президента.

🚨 Jose Mourinho preferred candidate of Florentino Perez to become next Real Madrid head coach. Support not universal inside #RMFC but president driving process so 63yo strong contender. ~€3m break clause in Benfica deal. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC — David Ornstein (@David_Ornstein) April 28, 2026

Перес иска да възроди проект, който изпадна в криза, като Реал Мадрид е напът да завърши втори пореден сезон без спечелен голям трофей като Ла Лига, Шампионската лига или Купата на краля. Президентът е основният поддръжник на идеята за завръщането на Моуриньо, но в клуба има и гласове, които се противопоставят на този ход.

Евентуално завръщане на „Сантяго Бернабеу“ би дало възможност на Моуриньо и Перес да възобновят сътрудничеството си, което донесе три трофея между 2010 и 2013 г. Сред тях е титлата в Ла Лига през сезон 2011-12 г., спечелена с рекорден брой точки. Основната цел ще бъде връщането на трофея, който клубът не е печелил през последните два сезона. Шампионската лига, която Моуриньо е печелил с Порто и Интер, остана единственото голямо отличие, което му убягна по време на престоя му в испанската столица.

Вниманието, което Моуриньо – един от най-успешните и колоритни треньори в играта – би привлякъл както към клуба, така и към Ла Лига, също е привлекателен фактор след толкова разочароващ сезон.Въпреки това, 63-годишният специалист беше и противоречива фигура в съблекалнята по време на първия си престой в Мадрид, а напрежението с тогавашния капитан Икер Касияс не се прие добре от много фенове и медии, напомнят още Орнстийн и Кортегана.

През този сезон Моуриньо предизвика широка критика с коментарите си, след като нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор заяви, че е бил обект на расистки обиди от страна на Джанлука Престиани от Бенфика по време на мач от Шампионската лига в Лисабон на 17 февруари. След мача Специалния предположи, че Винисиус Жуниор е провокирал инцидента. В крайна сметка Престиани, който отрече обвиненията, получи наказание от шест мача от УЕФА за хомофобско, а не за расистко поведение.

Португалският бивш треньор на Челси и Манчестър Юнайтед пое Бенфика през септември и има договор до юни 2027 г. Споразумението му с португалците обаче включва клауза за прекратяване в размер на около 3 млн. евро, която позволява на всяка от страните да разтрогне договора до 10 дни след последния мач за сезона.

През последните години за Реал Мадрид стана обичайна практика да назначава треньори, които вече са били в клуба. Зинедин Зидан се завърна през 2019 г., само година след като напусна, докато Карло Анчелоти започна втория си период на „Бернабеу“ през 2021 г. след уволнението си през 2015 г. Няколко други треньори през този период – Рафаел Бенитес, Юлен Лопетеги, Чаби Алонсо и Алваро Арбелоа – също са били свързани с Реал Мадрид в миналото, било то като играчи, треньори, или и двете.

Моуриньо увери, че ще реши бъдещето си след края на сезона

"The Athletic" по-рано съобщи, че Реал Мадрид е обмислял селекционера на САЩ Маурисио Почетино като възможен кандидат за заместник на Арбелоа, който беше повишен от резервния отбор на клуба през януари. Името на селекционер на Франция Дидие Дешан, който напуска "петлите" след Мондиал 2026, също е било обсъждано вътрешно.

Юрген Клоп също отдавна се ползва с възхищението на ръководството на клуба, въпреки че бившият треньор на Ливърпул многократно е заявявал публично, че е щастлив в ролята си на глобален ръководител на футболните операции в Ред Бул – позиция, която зае през януари 2025 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago