Тотнъм запази елитния си статут благодарение на страстта на Де Дзерби, категоричен е Мадисън

  • 25 май 2026 | 19:52
Тотнъм запази елитния си статут в английския футбол благодарение на страстта на Роберто Де Дзерби, заяви халфът Джеймс Мадисън. Спърс бяха изправени пред изпадане в последния ден на сезона във Висшата лига, но спечелиха с 1:0 срещу Евертън и се спасиха.  Спред Мадисън "трагедията" е била избегната именно благодарение на Де Дзерби, който пое отбора в края на март.  "Той е много страстен човек и живее на тренировъчното игрище с отбора си. Там е в 9 вечерта с целия си щаб, с изкарана дъска за пореден тактически разбор. Този човек е обсебен от футбола", заяви Мадисън. 

От Тотнъм се обърнаха към феновете, обещаха сеизмични промени и подкрепа за Де Дзерби

"Усещам колко истински обича Тотнъм, защото и аз изпитвам това. Обичам този клуб и отчаяно искам да сме успешни. Когато видиш тази негова страст, няма как да не я почувстваш и ти. Точно заради той казва, че във вените му тече кръв, не вода. Винаги го казва, защото наистина гори за този клуб", добави халфът.  "Без неговото назначение можеше да се случи трагедия. Това не стана и трябва да му благодарим за работата, която свърши. Чакам с нетърпение новия сезон с този мениджър", завърши Мадисън

Тотнъм не се задави с „карамелите" и се спаси от изпадане
Снимки: Gettyimages

