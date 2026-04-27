Големите притеснения за контузията на Мбапе отпаднаха

Реал Мадрид официално обяви каква е диагнозата на голмайстора на отбора Килиан Мбапе. Французинът получи контузия в бедрото на левия крак по време на равенството с Бетис, след което поиска смяна в последните минути на мача. Днес той се подложил на преглед, който е установил, че нападателят е получил контузия на полусухожилния мускул на левия крак.

От "Сантиаго Бернабеу" не посочват колко време ще се възстановява Мбапе. Според "Марка" със сигурност той ще пропусне мача с Еспаньол следващата седмица, като голямата цел е евентуално да бъде готов за Ел Класико на 10 май.

Едно е ясно - притесненията за по-сериозна контузия, която да извади Килиан Мбапе от игра до края на сезона и дори да постави под угроза участието му на Световното първенство, отпаднаха, за радост на всички в щабовете на "белите" и "петлите".

Medical Report: Mbappé. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 27, 2026