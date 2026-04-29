За две години в Реал Мадрид Мбапе натрупа толкова контузии, колкото за целия си престой в ПСЖ

Физическите проблеми на Килиан Мбапе бележат настоящето на Реал Мадрид, тъй като френският нападател, за две години в испанската столица, вече натрупа брой контузии, който драстично контрастира с миналото му в ПСЖ. Най-скорошната от тях ще му попречи да се изправи срещу Еспаньол в следващия кръг на Ла Лига на 3 май.

За два сезона в испанския клуб Мбапе вече е имал 13 физически проблема, девет от които само през настоящия сезон. По време на седемгодишния си престой в парижани, френският национал е регистрирал точно само 13 медицински отсъствия, всички от лек характер.

Най-новият кошмар започна с коляното. На 7 декември миналата година удар, получен в мача срещу Селта, постави началото на дълга сага. Болката го принуди да пропусне мача от груповата фаза на Шампионската лига срещу Манчестър Сити, въпреки че остана на пейката. Той се завърна веднага в следващия мач срещу Алавес, но оплакванията продължиха.

След коледната пауза Мбапе отново почувства болка и ядрено-магнитен резонанс разкри проблем с външния страничен лигамент, с прогноза за отсъствие от поне три седмици. Въпреки това, играчът се завърна в игра под ръководството на Шаби Алонсо само 11 дни по-късно. След като пропусна мачовете с Бетис (4 януари) и дербито с Атлетико от Суперкупата на Испания (8 януари), той пътува до Саудитска Арабия, където беше резерва и игра само 14 минути във финала на това състезание, загубен от Барселона.

През февруари ситуацията отново се влоши, което доведе до трето спиране поради същия проблем с коляното. Играчът беше повикан за мача с Реал Сосиедад (на 14-ти), но не напусна пейката, както се случи срещу Сити.

Последва пето спиране, което беше обгърнато в полемика поради грешна диагноза и пътуване на играча до Париж, за да се възстанови там. Това отсъствие започна в навечерието на реванша от елиминациите срещу Бенфика. Общо проблемът с коляното се проточи три месеца и го накара да пропусне 10 мача.

Преди тези проблеми с коляното, между октомври и ноември, Мбапе вече беше претърпял три малки контузии на десния глезен, които го накараха да пропусне два мача за френския национален отбор. Сега, нова контузия, този път мускулна, отново поставя нападателя в медицинския бюлетин, увеличавайки неразположението на играча и клуба, който е на прага да завърши втори пореден сезон без спечелена титла.

С 41 гола за „белите“ във всички турнири, французинът е далеч най-добрият голмайстор на отбора този сезон, като има повече от два пъти повече попадения от втория най-добър голмайстор на отбора – Винисиус Жуниор (19 гола).

Снимки: Gettyimages