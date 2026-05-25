11-те на Лудогорец и ЦСКА, "орлите" останаха без треньор, "червените" - с промени

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и ЦСКА, които излизат в мач от 36-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят е без значение за гостите, но не и за домакините, които при победа могат да спечелят директна промоция за квалификациите на ЛК. За целта разградчани трябва да получат и помощ от Левски, който да бие като гост ЦСКА 1948.

В 11-те на "орлите" голямата липса е Ивайло Чочев, който остава на пейката, а също така и на треньора Пер-Матиас Хьогмо. По всичко изглежда, че той е уволнен, макар че Лудогорец така и не е обявявал официално, че двете страни са пред раздяла. В отсъствието на норвежеца днешният двубой ще води неговият сънародник Микаел Старе.

Наставникът на ЦСКА Христо Янев пък прибягва до известни промени в стартовия състав. Диас остава на пейката вместо Делова. Брахими и Етоо не са в групата, а техните места заемат Пиедраита и Панайотов.

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 15. Куртулуш, 55. Нахмиас, 3. Недялков, 27. Ногейра, 26. Калоч, 23. Дуарте, 37. Текпетей, 14. Станич, 77. Маркус, 9. Дуа

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 38. Перейра, 10. Ебонг, 30. Панайотов, 77. Пиедраита, 9. Годой