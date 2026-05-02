Арбелоа: Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава там

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите преди утрешното гостуване на Еспаньол в Ла Лига. При пет оставащи кръга разликата с лидера Барселона е цели 11 точки, което прави шансовете на “лос бланкос” за титлата илюзорни.

Недоволен от Арбелоа в Реал Мадрид е поискал да не си говорят повече

Разбира се, една от основните теми на пресконференцията бе конфликтът на младия наставник с Дани Себайос, като според информациите самият играч не иска повече да комуникира с треньора си. По този подов Арбелоа каза: „Не влизам в публични дебати относно ситуациите с моите играчи. Първото нещо, което научих, когато дойдох тук преди 20 години, е, че каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава в съблекалнята на Реал Мадрид“.

Запитан за предстоящия мач, наставникът коментира: „Очаквам двубой между два отбора, които се нуждаят от победа поради различните си ситуации. Това винаги е труден терен, със страхотна публика и отличен треньор. Това, което видях от Еспаньол този сезон, много ми хареса и изпитвам голямо уважение към тях преди утрешния важен мач.“

Арбелоа отново отклони въпросите за бъдещето си с думите: „Разбирам всички въпроси, но единственият ми отговор винаги ще бъде същият: бъдещето е утре. В Мадрид всеки мач е на живот и смърт, защото така го разбирам и го изживявам.“

Относно представянето на отбора до момента, Арбелоа заяви: „Мисля, че тези оценки са по-скоро за вас, журналистите. Аз съм тук, за да говоря за месеците, в които съм на този пост. Загубихме точки срещу съперници, срещу които не трябваше. Реал Мадрид не може да си позволи да губи точки, ако иска да спечели лигата... но има и неща, които не зависят от нас, както се случи срещу Бетис и Жирона.“

Относно причините за незадоволителните резултати, той анализира: „Много са. Мачовете са много и е вярно, че резултатите са далеч от това, което трябва да бъде Реал Мадрид. Днес не можеш да победиш никого, просто слизайки от автобуса, но е ясно, че на хартия разликата в класата между играчите на Реал Мадрид и отборите, срещу които се изправяме, съществува. Трябва да се подобрим много, както винаги казвам, в колективен план.

🗣️ Arbeloa: "Mastantuono? He’s a young man who’s working very hard. When he plays, he has the desire to show what he’s capable of, what Real Madrid has signed him for.



He could be playing in the youth team, but he has a lot of talent and maturity; he doesn’t seem 18.… pic.twitter.com/pYCirpstjn — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 2, 2026

Днес мисля, че дори с таланта, който имаме, не е достатъчно просто да пуснем топката на земята и да играем индивидуално. Трябва да имаме колективна идея, план, структура, модели на игра и движения. Да знаем какво ще направи съотборникът, как искаме да дезорганизираме съперника. Всичко това, очевидно, изисква може би по-различен манталитет от този, който сме имали, и платихме цената с изгубени точки.“

Накрая Арбелоа похвали и младите играчи в отбора Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно.

Снимки: Imago