Арбелоа: Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава там

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите преди утрешното гостуване на Еспаньол в Ла Лига. При пет оставащи кръга разликата с лидера Барселона е цели 11 точки, което прави шансовете на “лос бланкос” за титлата илюзорни.
Разбира се, една от основните теми на пресконференцията бе конфликтът на младия наставник с Дани Себайос, като според информациите самият играч не иска повече да комуникира с треньора си. По този подов Арбелоа каза: „Не влизам в публични дебати относно ситуациите с моите играчи. Първото нещо, което научих, когато дойдох тук преди 20 години, е, че каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава в съблекалнята на Реал Мадрид“.
Запитан за предстоящия мач, наставникът коментира: „Очаквам двубой между два отбора, които се нуждаят от победа поради различните си ситуации. Това винаги е труден терен, със страхотна публика и отличен треньор. Това, което видях от Еспаньол този сезон, много ми хареса и изпитвам голямо уважение към тях преди утрешния важен мач.“
Арбелоа отново отклони въпросите за бъдещето си с думите: „Разбирам всички въпроси, но единственият ми отговор винаги ще бъде същият: бъдещето е утре. В Мадрид всеки мач е на живот и смърт, защото така го разбирам и го изживявам.“
Относно представянето на отбора до момента, Арбелоа заяви: „Мисля, че тези оценки са по-скоро за вас, журналистите. Аз съм тук, за да говоря за месеците, в които съм на този пост. Загубихме точки срещу съперници, срещу които не трябваше. Реал Мадрид не може да си позволи да губи точки, ако иска да спечели лигата... но има и неща, които не зависят от нас, както се случи срещу Бетис и Жирона.“
Относно причините за незадоволителните резултати, той анализира: „Много са. Мачовете са много и е вярно, че резултатите са далеч от това, което трябва да бъде Реал Мадрид. Днес не можеш да победиш никого, просто слизайки от автобуса, но е ясно, че на хартия разликата в класата между играчите на Реал Мадрид и отборите, срещу които се изправяме, съществува. Трябва да се подобрим много, както винаги казвам, в колективен план.
Днес мисля, че дори с таланта, който имаме, не е достатъчно просто да пуснем топката на земята и да играем индивидуално. Трябва да имаме колективна идея, план, структура, модели на игра и движения. Да знаем какво ще направи съотборникът, как искаме да дезорганизираме съперника. Всичко това, очевидно, изисква може би по-различен манталитет от този, който сме имали, и платихме цената с изгубени точки.“
Накрая Арбелоа похвали и младите играчи в отбора Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно.
Снимки: Imago