Тони Кроос се завръща официално в Реал до дни, но има ли това нещо общо с Клоп?

Тони Кроос официално ще се завърне в Реал Мадрид до няколко дни, информира "Ас". Разговорите за това са във все по-напреднал стадий, но все още не е много ясно каква ще е позицията на бившия халф. Той ще бъде част от спортната структура и ще има важна роля при вземането на решения, свързани с планирането на състава и връзките с играчите.

В последните дни се заговори, че форсирането на завръщането на Кроос е пряко свързано с опитите на Флорентино Перес да убеди Юрген Клоп да поеме "белите" през лятото. Според журналиста Хоакин Марото именно такава ще бъде първата голяма задача на Кроос. Имаше и някои теории, че ако бившият мениджър на Ливърпул се завърне към треньорската работа, бившият германски плеймейкър може да влезе в щаба му. Хосе Феликс Диас от "Ас" обаче настоява, че няма нищо общо между назначението на Кроос и преговорите за нов треньор на Реал Мадрид.

За десетте си години в Реал Кроос се превърна в истински модел за подражание както на терена, така и извън него. Това е основната мотивация на Перес да иска толкова много да го върне на "Сантиаго Бернабеу".

