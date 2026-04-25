Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
Контузия изплаши Мбапе преди Мондиал 2026

  • 25 апр 2026 | 08:05
  • 3059
  • 2

Алармата в Реал Мадрид прозвуча, когато Килиан Мбапе поиска да бъде сменен в 81-ата минута на мача срещу Бетис, заради мускулни оплаквания в левия крак. Френският нападател напусна терена сам, но изражението на лицето му издаваше притеснение, особено с наближаването на Световното първенство.

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата
Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

Инцидентът се случи, докато Реал все още водеше в резултата. Мбапе почувства дискомфорт и без колебание поиска смяна от треньорския щаб. На пресконференцията Арбелоа беше предпазлив относно контузията: „Нямам представа. Той почувства някакви оплаквания и ще видим как ще се развият нещата през следващите дни.“

Първоначална оценка, направена още на резервната скамейка, сочи претоварване на подколянното сухожилие на левия крак, според информация от клуба, цитирана от испанската преса. Въпреки това, играчът ще премине допълнителни прегледи във Валдебебас при завръщането си към тренировките, за да се изключи по-сериозна травма.

Решението на номер 10 на Реал Мадрид да спре веднага може да е било повлияно от наближаващото Световно първенство и факта, че отборът му по това време вече водеше в резултата. Нещо, което не се потвърди в края на срещата, тъй като Ектор Бейерин отбеляза изравнителния гол в 90+4-ата минута.

Засега Мбапе е под въпрос за мача с Еспаньол (на 3 май) и с Барселона на 10 май.

Следвай ни:

Снимки: Imago

  • 1337
  • 0
  • 4589
  • 4
  • 3085
  • 0
  • 1472
  • 1
  • 2165
  • 2
  • 5164
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

  • 7613
  • 29
  • 156
  • 0
  • 2875
  • 0
  • 3662
  • 0
  • 2573
  • 2