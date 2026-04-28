Реал Мадрид постави сериозна цена на нарочен за гонене играч

Ръководството на Реал Мадрид е определило исканата цена за нападателя Гонсало Гарсия, който е сред играчите, нарочени за гонене през лятото. Въпреки че в момента Гонсало играе второстепенна роля в плановете на треньора на втория отбор Алваро Арбелоа, босовете на „белите“ не са склонни да се разделят лесно с него.

Според информация на испанския вестник "AS", директорите са поставили цена от минимум 60 милиона евро за правата му. Ако подобна сделка се осъществи, Гонсало ще се превърне във втория най-скъп изходящ трансфер в историята на академията на Реал Мадрид. Рекордът все още се държи от Алваро Мората, за когото Челси плати 80 милиона евро.

Нападателят започна сезона като ключова фигура в състава на тогавашния треньор Чаби Алонсо. След пристигането на Арбелоа обаче неговото влияние в отбора значително намаля, като той е записал едва 15 минути игра в последните пет мача от Ла Лига.

През настоящия сезон Гонсало има общо 6 гола и 2 асистенции в 34 изиграни мача.

Снимки: Gettyimages

