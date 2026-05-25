Историческо: Арсенал завърши сезона без червен картон и без отсъдена дузпа срещу него

Арсенал, който стана шампион на Англия през сезон 2025/26, не направи впечатление през настоящия сезон само със спечелването на титлата, която му убягваше 22 години. В един успешен сезон, „артилеристите“ се отличиха и с безпрецедентно постижение в историята на Премиър лийг: завършиха първенството без червени картони и без отсъдени дузпи срещу тях.

През целия сезон Гьокереш и компания избегнаха червени картони и нарушения в собственото си наказателно поле, което никога досега не се беше случвало в историята на надпреварата.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Arsenal are the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 club in Premier League history to complete an entire season without conceding a penalty or receiving a red card.



❌ NO RED CARDS

❌ NO PENALTIES CONCEDED pic.twitter.com/LUtU9gR8Bn — CentreGoals. (@centregoals) May 24, 2026

За цялата кампания в Премиър лийг "артилеристите" получиха общо 50 жълти картона, като най-често бяха санкционирани Рикардо Калафиори, Юриен Тимбер и Виктор Гьокереш - по пет пъти.

В същото време в полза на Арсенал бяха отсъдени 4 дузпи в хода на сезона, като всички бяха реализирани от играчите в червено.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages