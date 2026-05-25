  3. Историческо: Арсенал завърши сезона без червен картон и без отсъдена дузпа срещу него

  • 25 май 2026 | 22:04
  • 2740
  • 2
Арсенал, който стана шампион на Англия през сезон 2025/26, не направи впечатление през настоящия сезон само със спечелването на титлата, която му убягваше 22 години. В един успешен сезон, „артилеристите“ се отличиха и с безпрецедентно постижение в историята на Премиър лийг: завършиха първенството без червени картони и без отсъдени дузпи срещу тях.

През целия сезон Гьокереш и компания избегнаха червени картони и нарушения в собственото си наказателно поле, което никога досега не се беше случвало в историята на надпреварата.

За цялата кампания в Премиър лийг "артилеристите" получиха общо 50 жълти картона, като най-често бяха санкционирани Рикардо Калафиори, Юриен Тимбер и Виктор Гьокереш - по пет пъти.

В същото време в полза на Арсенал бяха отсъдени 4 дузпи в хода на сезона, като всички бяха реализирани от играчите в червено.

Снимки: Gettyimages

Конте и Де Лаурентис влязоха в спор на раздяла

Хари Кейн спечели "Златната обувка" за втори път в кариерата си

Щутгарт се подсили с полузащитник

Нотс Каунти разочарова легенди на Ман Юнайтед

Тотнъм запази елитния си статут благодарение на страстта на Де Дзерби, категоричен е Мадисън

Милан обяви тотална чистка, Алегри и всички директори бяха уволнени

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

Все още няма официална информация от Лудогорец за Хьогмо - бил в отпуск и извън България

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

