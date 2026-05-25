Хари Кейн спечели "Златната обувка" за втори път в кариерата си

Английският нападател Хари Кейн получи европейската „Златна обувка“ за втори път в своята кариера след изключителен сезон с екипа на Байерн (Мюнхен). 32-годишният голмайстор отбеляза 36 гола в 31 мача от Бундеслигата през кампания 2025/2026, събирайки 72 точки, за да завърши като водещ реализатор във всички вътрешни първенства на Европа.
На второ място в класацията се нареди Ерлинг Холанд от Манчестър Сити с 27 попадения и 54 точки, докато Килиан Мбапе от Реал Мадрид зае третата позиция с 25 гола и 50 точки.
Кейн спечели „Златната обувка“ за втори път в кариерата си, след като вдигна този трофей и в дебютния си сезон за Байерн през 2023/2024, когато отново реализира 36 гола в германския шампионат. Той става 13-ият играч, който е печелил повече от веднъж тази награда, присъединявайки се към елитен клуб, в който са още, Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Роберт Левандовски, Луис Суарес, Тиери Анри, Диего Форлан, Марио Жардел, Али Маккойст, Фернандо Гомеш, Дуду Георгеску, Герд Мюлер и Еузебио.
Супернападателят се наслади на още една забележителна кампания през този сезон, като отбеляза общо 61 гола и добави седем асистенции в 51 мача във всички турнири.