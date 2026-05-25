Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Хари Кейн спечели "Златната обувка" за втори път в кариерата си

Хари Кейн спечели "Златната обувка" за втори път в кариерата си

  • 25 май 2026 | 21:29
  • 1090
  • 2
Хари Кейн спечели "Златната обувка" за втори път в кариерата си

Английският нападател Хари Кейн получи европейската „Златна обувка“ за втори път в своята кариера след изключителен сезон с екипа на Байерн (Мюнхен). 32-годишният голмайстор отбеляза 36 гола в 31 мача от Бундеслигата през кампания 2025/2026, събирайки 72 точки, за да завърши като водещ реализатор във всички вътрешни първенства на Европа.

На второ място в класацията се нареди Ерлинг Холанд от Манчестър Сити с 27 попадения и 54 точки, докато Килиан Мбапе от Реал Мадрид зае третата позиция с 25 гола и 50 точки.

Кейн спечели „Златната обувка“ за втори път в кариерата си, след като вдигна този трофей и в дебютния си сезон за Байерн през 2023/2024, когато отново реализира 36 гола в германския шампионат. Той става 13-ият играч, който е печелил повече от веднъж тази награда, присъединявайки се към елитен клуб, в който са още, Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Роберт Левандовски, Луис Суарес, Тиери Анри, Диего Форлан, Марио Жардел, Али Маккойст, Фернандо Гомеш, Дуду Георгеску, Герд Мюлер и Еузебио.

Супернападателят се наслади на още една забележителна кампания през този сезон, като отбеляза общо 61 гола и добави седем асистенции в 51 мача във всички турнири.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гатузо се завръща като треньор в Серия "А"

Гатузо се завръща като треньор в Серия "А"

  • 25 май 2026 | 16:32
  • 11550
  • 10
Намирам се в много добър момент, радва се Давид Рая

Намирам се в много добър момент, радва се Давид Рая

  • 25 май 2026 | 16:03
  • 1913
  • 0
Уест Хам ще освободи Нуно Еспирито Санто всеки момент

Уест Хам ще освободи Нуно Еспирито Санто всеки момент

  • 25 май 2026 | 15:40
  • 2556
  • 4
Кандидатът за президент на Реал: Нека членовете да не се страхуват

Кандидатът за президент на Реал: Нека членовете да не се страхуват

  • 25 май 2026 | 15:18
  • 1243
  • 0
Де ла Фуенте: Не избирам националите в зависимост кой къде играе

Де ла Фуенте: Не избирам националите в зависимост кой къде играе

  • 25 май 2026 | 14:49
  • 5416
  • 8
Бруно Фернандеш отговори остро на критиките на Рой Кийн след подобрения рекорд

Бруно Фернандеш отговори остро на критиките на Рой Кийн след подобрения рекорд

  • 25 май 2026 | 14:48
  • 13020
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА, "червените" с пълно надмощие и куп положения през първата част

Лудогорец 0:0 ЦСКА, "червените" с пълно надмощие и куп положения през първата част

  • 25 май 2026 | 21:18
  • 30718
  • 86
ЦСКА 1948 0:0 Левски, шпалир и уникално уважение от "сини" и "червени" за Георги Костадинов

ЦСКА 1948 0:0 Левски, шпалир и уникално уважение от "сини" и "червени" за Георги Костадинов

  • 25 май 2026 | 20:29
  • 38325
  • 33
Все още няма официална информация от Лудогорец за Хьогмо - бил в отпуск и извън България

Все още няма официална информация от Лудогорец за Хьогмо - бил в отпуск и извън България

  • 25 май 2026 | 20:34
  • 6045
  • 15
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

  • 25 май 2026 | 19:43
  • 39335
  • 58
Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

  • 25 май 2026 | 19:40
  • 31923
  • 42
Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

  • 25 май 2026 | 18:28
  • 32412
  • 55