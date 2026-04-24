УЕФА наказа официално Престиани, но не за расистки, а за хомофобски обиди към Винисиус

УЕФА наказа нападателя на Бенфика Джанлука Престиани за шест мача заради обидите, които отправи по адрес на Винисиус Жуниор по време на първия мач от плейофите на Шампионската лига между португалския гранд и Реал Мадрид. Три от двубоите от тази санкция са с условен характер с изпитателен срок от две години. Интересното е, че по време на самия сблъсък бразилската звезда на “кралския клуб” се оплака, че е бил обект на расистки обиди от страна на аржентинеца. След срещата Килиан Мбапе потвърди тезата му и заяви, че ясно е чул как Престиани нарича Вини “маймуна”. Аржентинецът през цялото време отричаше обвиненията и дори се появи информация, че е готов да заведе дело срещу съперниците си.

Наказанието ще важи за всички мачове на УЕФА, включително Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, но не и за вътрешни състезания. От европейската централа разкриват, че са отправили искане до ФИФА санкцията да бъде в сила и за Световното първенство.

Престиани бе наказан превантивно за реванша на “Сантиаго Бернабеу”, като този мач също влиза в сметката, така че на практика фактическото наказание, което предстои да изтърпи, е за едва две срещи.

От Бенфика имат право да обжалват санкцията в тридневен срок, но “Ди Атлетик” твърди, че португалският клуб няма намерение да се възползва.

🚨 OFFICIAL: Gianluca Prestianni has been given a 6 games ban by UEFA, partly suspensional for ‘homophobic insults’. pic.twitter.com/v26DWEtEDI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026