УЕФА наказа официално Престиани, но не за расистки, а за хомофобски обиди към Винисиус

  • 24 апр 2026 | 16:29
  • 2686
  • 10

УЕФА наказа нападателя на Бенфика Джанлука Престиани за шест мача заради обидите, които отправи по адрес на Винисиус Жуниор по време на първия мач от плейофите на Шампионската лига между португалския гранд и Реал Мадрид. Три от двубоите от тази санкция са с условен характер с изпитателен срок от две години. Интересното е, че по време на самия сблъсък бразилската звезда на “кралския клуб” се оплака, че е бил обект на расистки обиди от страна на аржентинеца. След срещата Килиан Мбапе потвърди тезата му и заяви, че ясно е чул как Престиани нарича Вини “маймуна”. Аржентинецът през цялото време отричаше обвиненията и дори се появи информация, че е готов да заведе дело срещу съперниците си.

Наказанието ще важи за всички мачове на УЕФА, включително Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, но не и за вътрешни състезания. От европейската централа разкриват, че са отправили искане до ФИФА санкцията да бъде в сила и за Световното първенство.

Престиани бе наказан превантивно за реванша на “Сантиаго Бернабеу”, като този мач също влиза в сметката, така че на практика фактическото наказание, което предстои да изтърпи, е за едва две срещи.

От Бенфика имат право да обжалват санкцията в тридневен срок, но “Ди Атлетик” твърди, че португалският клуб няма намерение да се възползва.

Още от Футбол свят

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 1051
  • 0
Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 599
  • 2
Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

  • 24 апр 2026 | 15:23
  • 1785
  • 1
Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

  • 24 апр 2026 | 15:12
  • 1539
  • 1
Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

  • 24 апр 2026 | 15:04
  • 720
  • 0
Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

  • 24 апр 2026 | 14:37
  • 1326
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 39814
  • 155
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 33822
  • 35
Карлос Насар отново е златен!

Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 54846
  • 36
Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 31006
  • 73
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 22989
  • 49
Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 20184
  • 3