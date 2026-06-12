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Алварадо: Невероятно бе да играя в мач от такъв мащаб

  • 12 юни 2026 | 01:19
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Крилото на Мексико Робeрто Алварадо бе един от най-добрите на терена при успеха на тима му с 2:0 в откриващия мач на Световното първенство. Той асистира за второто попадение на Раул Хименес. Играчът не скри възхищението си от шанса да играе в мач от подобен мащаб.

„Беше наистина прекрасно чувство, нещо неописуемо с думи, нещо, за което винаги бях мечтал: да играя в мач от такъв мащаб, у дома, пред тези фенове.Планът за игра винаги е да излезем и да пресираме. След това намалихме малко темпото, но може би ни липсваше малко повече търпение и малко повече владеене на топката", заяви Алварадо.

След това той сподели и как се стигна до центрирането за гола на Хименес.

„Щастлив съм, че Раул успя да вкара този гол. На полувремето той ми каза да му центрирам. Не се замислих и знаех, че в тази зона може да бъде опасно. Слава на Бога, че направих асистенцията, а Раул успя да отбележи този гол“, завърши крилото.

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