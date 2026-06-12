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Киньонес: Доволен съм, че отбелязах първия гол на Световното

  • 12 юни 2026 | 00:45
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Крилото на Мексико Хулиан Киньонес бе един от героите за своя тим при успеха с 2:0 на старта на Световното първенство срещу ЮАР. Именно той отбеляза първия гол в мача още в 9-ата минута и не скри радостта си от този факт. След срещата пък той бе определен и за Играч на мача.

"Доволен съм, емоционален мач беше. Да вкарам първия гол на Мондиала на този невероятен стадион, е чудесно. Важно бе да реализираме гол в първите минути. Помогнах на моите съотборници, за да вземем първите три точки", започна Киньонес.

"Хората ни оказаха страхотна подкрепа от трибуните. Всички бяха зад нас и това ни помогна да се представим по този начин. Продължаваме напред, но те ни помогнаха много", допълни мексиканецът.

След това той бе попитан какво очаква от следващия мач с Южна Корея.

"Мисля, че следващият мач ще е по-труден, но трябва да покажем същата игра. Важно бе да започнем с победа, но трябва да запазим това ниво и занапред", завърши крилото.

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