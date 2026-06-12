Вратарят на ЮАР: Поемам вината за първия гол

Капитанът на ЮАР Ронуен Уилямс бе един от грешниците за своя отбор при загубата с 0:2 от Мексико на старта на Световното първенство. Вратарят сгреши при изнасянето на топката при първия гол и след мача призна вината си. Той разкри още, че тимът му е останал изненадан от променената схема на игра на съперника.

„Очевидно, когато ги анализирахме преди мача, виждахме, че в повечето си срещи те играят с петима бранители в защита или в схема 3-5-2. Затова ние искахме да излезем с подобен подход, но да имаме един допълнителен човек в средата на терена. Но те промениха плановете си – такъв е футболът. Излязоха с четирима в отбрана и това промени ситуацията, с която трябваше да се справяме в движение. Трябваше да преминем към игра човек за човек по целия терен, а на това ниво си длъжен да се учиш и да се адаптираш възможно най-бързо. Днес получихме изключително тежки уроци. Но не мисля, че крайният изход има нещо общо с първоначалната ни формация“, започна Уилямс.

След това той коментира ситуацията при първия гол.

„Поемам пълна отговорност за ситуацията в началото. Опитахме да изнесем топката с късо подаване отзад, както винаги го правим, но мексиканската преса беше много агресивна. Подаването ми постави Яя (Ситхоле) под огромен натиск, те ни пресякоха и ни наказаха моментално. На Световно първенство подобни грешки се наказват в същата секунда“, допълни вратарят.

Въпреки загубата, той остава позитивно настроен за следващите мачове в турнира.

„Резултатът боли, но главите ни трябва да останат високо вдигнати. Да играеш тук срещу домакина пред тази публика е лудост. Дори с 10 и след това с 9 души, момчетата не спряха да тичат и да се борят. Групата е отворена, предстоят ни мачове с Чехия и Южна Корея. Всичко все още е в нашите ръце и знам, че този отбор има сили да излезе от групата“, завърши играчът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago