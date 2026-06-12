Агире: Първата стъпка винаги е най-трудна

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире остана доволен след успеха с 2:0 над ЮАР на старта на Сватевното първенство. Той заяви, че първата стъпка винаги е най-трудна, но пък тимът му се справи блестящо в този мач и взе трите точки.

„Първата стъпка винаги е най-трудна, особено когато напрежението и очакванията на цяла една нация са стоварени върху гърба ти. Изключително щастлив съм за момчетата. Да започнем това Световно първенство с три точки у дома е точно това, за което мечтаехме и работихме. Публиката ни даде невероятно криле в началото, този ранен гол ни успокои, но знаехме, че Южна Африка няма да се предаде лесно“, започна Агире.

Единствената неприятна новина за "ел три" бе, че тимът остана с 10 души на терена, когато Сесар Монтес си изкара директен червен картон.

„Мачът стана твърде хаотичен в последните минути и това не ми харесва. Когато водиш с 2:0 и съперникът е с човек по-малко, трябва да контролираш топката и темпото с хладнокръвие. Вместо това се поддадохме на провокации и емоции. Червеният картон на Сесар Монтес е голям удар за нас. Той е ключов стълб в защитата ни и сега ще трябва да правим принудителни и бързи тактически корекции за следващия мач. Футболът на това ниво не прощава загубата на концентрация нито за секунда“, допълни специалистът.

Накрая той похвали двамата голмайстори в мача Хулиан Киньонес и Раул Хименес.

„Раул показа защо е тук. Нападателите живеят за гола, а неговият опит в подобни завързани битки е безценен. Колкото до Хулиан, той направи фантастичен мач. Този първи гол беше исторически и свали огромен товар от плещите на целия отбор. Имахме шансове да затворим мача много по-рано, но най-важното е, че взехме трите точки“, завърши мексиканецът.

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Снимки: Gettyimages