Селекционерът на ЮАР: Изиграхме добър мач

Селекционерът на Южна Африка Уго Броос нямаше поводи за радост след първия мач на неговия тим на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. "Бафана бафана" загуби с 0:2 от Мексико, а освен това завърши и срещата с 9 души на терена, след два червени картона. Въпреки това специалистът смята, че тимът му е изиграл добър мач.

„За първия червен картон мисля, че няма какво да кажем, но при втория мисля, че мексиканският играч блокира моя футболист – такива неща се случват, но съдията реши друго, така че е малко жалко, че трябваше да доиграем този мач с девет душиИ, започна Броос.

"Мисля, че отборът ми изигра добър мач, в някои моменти от срещата Мексико дори изглеждаше отчаян и не знаеше как да намери свободни пространства, така че всичко беше наред. Единственото нещо, което трябва да подобрим за следващия мач, е играта ни, когато притежаваме топката. Това не беше толкова добро днес, така че трябва да поработим върху него“, допълни специалистът.

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