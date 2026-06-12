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Раул Хименес: Този гол е за баща ми

  • 12 юни 2026 | 02:57
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Нападателят на Мексико Раул Хименес не скри емоциите си след края на мача с ЮАР (2:0). Той отбеляза втория гол за успеха на своя тим и го посвети на починалия си баща.

„Когато топката влезе, първото нещо, което направих, беше да погледна към ложите на „Естадио Ацтека“. По навик потърсих баща ми... и в този момент осъзнах, че той физически не е там, за да ме види как вкарвам на Световно първенство у дома. Този гол е изцяло за него. Беше невероятно емоционален момент, просто не успях да сдържа сълзите си. Чаках този гол на четири Световни първенства и да го постигна точно тук, пред нашите хора, е чудо“, започна Хименес.

Той говори и за тежката контузия, която за малко да сложи край на кариерата му.

„Ако някой ми беше казал преди няколко години, когато претърпях фрактурата на черепа, че ще водя атаката на Мексико на откриването на домашно Световно първенство и ще отбележа, нямаше да повярвам. Лекарите тогава ми казваха, че е чудо дори това, че съм жив. Никога не се отказах, продължих да работя и днешният ден е доказателство, че вярата и трудът се отплащат“, допълни Раул.

Накрая той сподели и каква е голямата цел на Мексико на това Световно.

„Това е само първата стъпка от трите мача в групата. Целта ни е да завършим на първо място в групата. Трябва да вървим мач за мач, но аз не се страхувам да го кажа: виждам как този отбор може да стигне до самия край и да вдигне световната титла в Ню Йорк. Имаме силата, имаме феновете, сега ни трябва просто хладнокръвие“, завърши ветеранът.

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