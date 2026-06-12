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Англия громи с 6:0 в закрита контрола, Тони с хеттрик

  • 12 юни 2026 | 09:26
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Националният отбор на Англия е изиграл още една контрола преди началото на Световното първенство. В нея тимът на Томас Тухел е разгромил с 6:0 втородивизионния Маями ФК, като пет от от попаденията са били реализирани през второто полувреме.

Логично в проверката, която се е изиграла при закрити врати, са участвали основно футболисти, които не бяха използвани или записаха по-малко минути в контролата с Коста Рика ден по-рано.

Айвън Тони е записал хеттрик, а по едно попадение са отбелязали Джордан Хендерсън, Рио Нгумоа и Итън Нуанери. Последните двама бяха повикани само за подготвителния лагер и няма да играят в мачовете от Световното първенството, въпреки че талантът на Ливърпул се представи блестящо в минутите, които получи, и мнозина съжаляват, че той няма да бъде използван в предстоящите мачове.

Марк Геи и Коби Мейну също са получили допълнително минути, след като влязоха като резерви и в мача с Коста Рика, като се твърди, че двамата са се представили силно.

Англия започва участието си на Световното на 17 юни с двубой срещу Хърватия.

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