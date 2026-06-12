Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

Съдомакинът Канада и Босна и Херцеговина откриват борбата в група “В” на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22:00 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария са другите състави тук.

Преди срещата ще има церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада.

За “кленовите листа” това е второ поредно участие на световни финали от общо три, след като те бяха и на форума в Катар преди четири години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като той беше и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа.

Канадците със сигурност ще са без двама основни футболисти - Алфонсо Дейвис и Мойс Бомбито, които не са напълно възстановени от травми. Харис Табакович от отбора на Босна също е аут заради контузия. С интерес се очаква евентуалната поява на терена на 40-годишната звезда на балканците Един Джеко, който е единият от самото двамата играчи, останали в състава от финалите в Бразилия. Другия е бившият защитник на Арсенал Сеад Коласинак.

Отборът на Канада влиза в този двубой със стабилна серия от две победи и три равенства в последните си пет мача, като е отбелязал шест гола и е допуснал три. Тимът записа равенство срещу Ейре (1:1), победи Узбекистан (2:0) и завърши наравно с Тунис (0:0). Преди това канадците направиха реми с Исландия (2:2) и постигнаха минимален успех над Гватемала (1:0).

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От друга страна, Босна и Херцеговина демонстрира изключителна последователност, записвайки пет поредни равенства с обща голова разлика 4:4. Последните им резултати включват ремита срещу Панама (1:1), Северна Македония (0:0), Италия (1:1), Уелс (1:1) и Австрия (1:1).

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