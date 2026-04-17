Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  • 17 апр 2026 | 07:38
  • 842
  • 4
Хаман: Неприемливо е клуб от ранга на Реал Мадрид винаги да обвинява съдията

Бившият халф на Байерн (Мюнхен) Дитмар Хаман разкритикува остро поведението на Реал Мадрид и оплакването на кралския клуб от съдийството след отпадането от Шампионската лига.

„Свикнали сме с това: когато Реал губи важни мачове, вината винаги е в съдията. Подобно поведение е неприемливо за клуб от такъв мащаб“, коментира Хаман.

„Смятам, че изгонването на Камавинга беше сурово, но оправдано наказание. Важно е обаче да се отбележи, че преди свободния удар, довел до гола за 2:1 в полза на Реал, нямаше нарушение. Освен това имаше фал срещу Станишич преди третия гол на мадридчани. Така че, ако някой имаше право да се оплаква от съдията, това не беше Реал Мадрид“, допълни бившият германски национал.

Хаман обърна внимание и на общото поведение на играчите на „лос бланкос“:

„Гюлер изигра страхотен мач и вкара два гола, но получи червен картон след последния съдийски сигнал. Играчи като Белингам и Винисиус Жуниор в миналото многократно са привличали вниманието с поведението си към съдиите. В клуба са се вкоренили навици, които сега се възприемат от младите играчи, и това е разрушително. Необходима е култура, в която дисциплината и уважението са от първостепенно значение. През последните години Реал Мадрид е загубил това“, завършва анализа си Хаман.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Водещи Новини

