Арбелоа изригна срещу съдийството

Алваро Арбелоа избухна след отпадането на Реал Мадрид от Шампионска лига, след като отборът претърпя тежко поражение с 3:4 при гостуването си на Байерн. Драматичният двубой бе белязан от спорното изгонване на Едуардо Камавинга в заключителните минути на срещата. Наставникът насочи остри критики към арбитъра Славко Винчич. Изгонването на играча се оказа повратният момент в сблъсъка. Според Арбелоа, съдийското решение е било напълно неадекватно и е лишило феновете от истинското зрелище на терена.

“Да, очевидно е, че сме засегнати от изгонването. Не можеш да отстраниш играч по този начин. Съдията дори не знаеше, че той вече има жълт картон, затова му го показа, но така провали една елиминация, която се развиваше красиво

Да, очевидно е, че сме засегнати от изгонването. Не можеш да отстраниш играч по този начин. Съдията дори не знаеше, че той вече има жълт картон, затова му го показа, но така провали една елиминация, която се развиваше красиво”, каза Арбелоа.